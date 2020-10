VIDEO: Policía detiene al rapero Offset en Beverly Hills y lo transmite en vivo

Escuchar Nota

Whoa Offset was just arrested on IG live, like just now pic.twitter.com/PTp4sEtAA5 — philip lewis (@Phil_Lewis_) October 25, 2020

here’s an unseen angle of offset being arrested lol pic.twitter.com/yUABR3weSf — Alex(flop era) (@FromKihd) October 25, 2020

"Estoy asustada. No me gusta esta mier**", aseguraba la artista mientras filmaba.

Cardi B is a whole mood

Trump Supporters are everywhere I’m scared I don’t like this Shit I don’t like the Shit pic.twitter.com/lVmR7YrTP6 — ☆ ☆ (@HABOYAA_1d) October 25, 2020

El rapero estadounidenseluego de serque participaban en una marcha, publica RT. , miembro del trío de 'hip-hop' Migos,. En medio del insistente rechazo del rapero a esa solicitud, un policía dijo que habían sido informados de que "estaban blandiendo armas" frente a los participantes de la concentración.El músicoFinalmente fue obligado a salir del auto y esposado. De acuerdo con el portal TMZ, la detención fue breve y poco después Offset fue puesto en libertad.Más tarde,. El peatón proporcionó el número de matrícula del vehículo y Almanzar fue detenido. La víctima no presentó cargos, pero Almanzar fue acusado por posesión de un arma cargada oculta y su demostración en público.Poco antes del incidente protagonizado por Offset,En un segmento, se ve pasar a dos participantes cerca de su automóvil, con la cara cubierta y portando pistolas de agua.