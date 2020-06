VIDEO: Policía implicado en muerte de Floyd es confrontado por una mujer en supermercado

Escuchar Nota

‘Entonces, ¿acabas de salir de prisión y estás aquí, comprando cómodamente en Cub Foods como si no hubieras hecho nada?’

“¿No te sientes mal? !Estás cómodamente aquí, comprando, como si no hubieras matado a ese hombre! ¿Creías que la gente no te iba a reconocer? No tienes derecho a estar aquí. Mataste a alguien a sangre fría”.

Uno de los policías involucrados en la muerte de George Floyd;, de 26 años fue increpado porLos hechos ocurrieron mientras Keung estaba de compras en un supermercado, en, a tan sólo un día de haber sido liberado de la prisión del condado de Hennepin tras pagar una fianza de 750 mil dólares.Al verle en el supermercado, una mujer que también hacía sus compras no dudó en grabarlo y en cuestionarlo.“¿Eres tú?”, le cuestionó la mujer, a lo que Keung respondió, “sí, soy yo”; furiosa, la mujer le cuestionó:Keung, que sostenía un paquete de galletas Oreo, respondió a la mujer que sólo estaba abasteciendo sus necesidades.“No creo que debas tener ese derecho. No creo que debiste salir bajo fianza”, le dijo la mujer.La respuesta de Keung acrecentó el enojo de la mujer, quien le dijo que debería sentir pena por estar comprando después de haber actuado como actuó.Luego, la mujer comenzó a gritar en el supermercado que él era uno de los oficiales implicados en la muerte de George Floyd. Las demás personas prefirieron no intervenir.