VIDEO: Policía mata en tiroteo a hombre y a su rehén de 12 años; decía que ‘Venía del futuro’

"¡Hay un niño en el auto!" se escucha gritar a un oficial cuando sonaron los disparos. "¡Hay un niño en el auto!"



Un hombre que tenía como rehén a un pequeño de 12 años en Nevada fue asesinado a tiros por agentes que abrieron fuego mientras apuntaba con un arma a la cabeza del niño, según muestra un intenso video de la cámara corporal policial.Las imágenes, publicadas el miércoles por la policía de Henderson, muestran a los agentes respondiendo a un complejo de apartamentos donde Jason Neo Bourne, de 38 años, tenía a Joseph Hawatmeh a punta de pistola dentro de un automóvil el 3 de noviembre.Se puede escuchar a los oficiales decir que Bourne estaba "apuntando" con su arma a la cabeza del niño antes de que un oficial abriera fuego contra el hombre.Otro oficial exige inmediatamente "cesar el fuego" después de los disparos, según muestran las imágenes.Tanto Bourne como Joseph murieron por heridas de bala, pero la policía de Henderson se negó a decir el miércoles si alguna de las balas de los oficiales alcanzó al niño, informó el Review-Journal.Los policías habían respondido a The Douglas en Stonelake Apartments después de que una mujer informó haber encontrado a tres mujeres baleadas en el complejo, dijo la policía.Burns dijo que siete oficiales descargaron sus armas durante el incidente, que ocurrió después de que dos mujeres fueron encontradas muertas con heridas de bala en la cabeza en el complejo de apartamentos.ambas de Henderson, informó el Review-Journal.La policía también encontró a una adolescente de 16 años que recibió un disparo. La gravedad de sus heridas no está clara. Los familiares la han identificado como la hija de Dianne Hawatmeh, Yasmeen, según el periódico.Antes del tiroteo que involucró a la policía, Bourne le dijo a un despachador que "era del futuro" y que tenía un arma, diciendo que quería matar al niño, dijo un despachador.Bourne, quien extrañamente dijo que era Bane, un villano de la franquicia de Batman, también exigió un helicóptero durante la llamada, alegando que el niño estaba solicitando uno.“Quiero un helicóptero, un helicóptero grande”, le dijo Bourne a un despachador. “[Joseph] quiere un helicóptero. Y dice que lo quiere ahora porque está asustado ".Un forense dictaminó que las muertes de Bourne y Joseph eran homicidios, según el Review-Journal.El motivo de Bourne aún se desconoce, dijo Burns, aunque tuvo una "breve interacción" con las víctimas antes de entrar a la fuerza en su apartamento. No está claro cuál era su relación con las víctimas o con el niño.Se cree que vivió en el complejo de apartamentos, informó KVVU el mes pasado.