Video: Policía sudafricana arresta y rompe el brazo al ciclista

Un guardia del Parque Nacional “Table Mountain” en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, rompe el brazo de Nic Dlamini, mejor ciclista de ruta de ese país.

El sonido de la fractura incluso se escucha en el video



En un video ampliamente compartido en las redes sociales, se puede ver a cuatro guardabosques tratando de empujar a Dlamini en la parte trasera de una camioneta. Se desconocen los motivos que llevaron al policía a utilizar esa violencia, pero en el vídeo se puede escuchar incluso cómo el hueso se rompe. Nic Dlamini, ciclista del equipo NTT Pro Cycling, fue detenido con dureza en Ciudad del Cabo mientras entrenaba con su bicicleta. Un agente lo agarra brutalmente, le retuerce el brazo y lo introduce con bruscamente en el interior del vehículo.El arresto ha tenido lugar en el Table Mountain Park de Ciudad del Cabo y en el vídeo, que rápidamente se ha viralizado en redes sociales, se puede comprobar que el deportista ha sido víctima de una lesión que ha requerido su ingreso en el hospital. Los primeros rumores apuntan a que el sudafricano rodaba por un área natural protegida y la asociación a la que representa no había pagado la cuota de conservación.NTT Pro Cycling ha publicado un mensaje en Twitter: “Sabemos de un vídeo en el que uno de nuestros corredores, Nic Dlamini, estuvo involucrado en un incidente en Ciudad del Cabo el día de hoy. Actualmente se está sometiendo a una evaluación médica, después ya proporcionaremos una actualización completa de lo que ha ocurrido”.La ministra de Medio Ambiente, Silvicultura y Pesca, Barbara Creecy, dice que ha dado instrucciones a SANParks para que suspenda a los oficiales involucrados en el incidente que dejó al piloto sudafricano Nicholas Dlamini con un brazo roto el viernes."Tuve la oportunidad de visitar a Nic en el hospital donde se está sometiendo a tratamiento. Le he dado instrucciones a SANParks, el presidente y la alta gerencia de SANParks para que suspendan a los oficiales que estuvieron involucrados en este incidente"."También les he dado instrucciones de emprender una investigación independiente para que podamos tener los hechos completos", dijo Creecy.