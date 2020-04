VIDEO: Policía usa helicópteros para ahuyentar motos acuáticas en Yucatán

Escuchar Nota

Mérida, Yucatán.- Luego que el Gobierno de Yucatán reforzó las medidas en la contingencia por el Covid-19 para que la gente no salga de sus domicilios, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) utiliza sus helicópteros para ahuyentar a las personas que manejan motos acuáticas o lanchas en la costa yucateca, como una medida para evitar contagios.



En videos que circulan en redes sociales, se observa cómo las aeronaves prácticamente persiguen a las embarcaciones para que regresen a la playa y dejen de navegar.







La propia Secretaría de Marina ha informado que no se permiten las salidas de embarcaciones dedicadas al turismo, de recreo o deportivas, para evitar la propagación del Covid-19.



Sin embargo, todavía se observa en el litoral yucateco a personas que aprovechan estos días de aislamiento para navegar, como si estuvieran de vacaciones, por lo que la Policía Estatal envió a sus helicópteros para ahuyentarlos.



Además, colocó retenes en varios puntos de Mérida, principalmente en las entradas a los fraccionamientos y colonias, desde donde exhorta a la gente a permanecer en sus domicilios durante la actual emergencia sanitaria.



Sin embargo, en redes sociales ha habido reporte de ciudadanos que lamentan que los agentes de la SSP solicitan la credencial de elector a los automovilistas para verificar que la dirección de su vivienda corresponde a la zona por donde circulan. De corroborar que no viven por ahí, les piden que regresen a sus rumbos.



Al respecto, el área de comunicación del Gobierno del Estado explicó que la Policía Estatal no limitará la libertad de tránsito de las y los yucatecos, y que los retenes únicamente tienen la tarea de recordar las medidas de prevención ante la contingencia del Covid-19.











Con información de El Heraldo de México