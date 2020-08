VIDEO: Policías agreden a comerciante menor de edad en Puebla

Escuchar Nota

¡El colmo!

Policías agreden a joven comerciante en Puebla.

¿Fue un peligro para la sociedad o por qué la agresión @SSPGobPue? pic.twitter.com/1DOqNNMeIy — ¿Qué pasa en México hoy? (@pasa_en_mexico) August 12, 2020

De acuerdo con testigos del lugar,que vendía en la colonia El Paraíso.En el video se puede observar apara después encerrarlo en los separos de la policía municipal.En entrevista para una radio local, el menor de nombre Alan describió que su madre se encontraba vendiendo los productos, cuando elementos de seguridad pública del municipio de Huauchinango, Puebla, se los decomisaron, sin explicarle la razón.De acuerdo con el joven,. Alan relató que, a la altura del mercado municipal, sobre la calle Bravo, elementos de vialidad lo detuvieron.Los policías le exigieron documentos de la motocicleta y el uso del casco, el menor argumentó a los policías que la documentación estaba en su casa y el casco no lo portaba porque no había podido comprar uno., para después subirlo a una patrulla, acción que quedó grabada en video y se hizo viral., ya estando arriba de la patrulla y en los separos.Hasta el momento, no hay una postura de las fuerzas públicas estatales o municipales, así como del alcalde del municipio, Gustavo Vargas.