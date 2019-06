VIDEO: Policías bajan a la fuerza a conductor sin pierna

#Video|



Circula en #RS el momento en que un automovilista es bajado por la fuerza de su vehículo por policías de @seguridadneza; ocurrió en Poniente 21, col. La Perla, #Neza, #EdoMéx. Ya se investigan los hechos y la fecha en que sucedieron.

¿Qué opinan amigos? pic.twitter.com/nbXHJtIBfW — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) 2 de junio de 2019

Una grabación que trascendió en redes sociales muestra en redes sociales el momento en que un grupo de policías baja a la fuerza a un automovilista en Nezahualcóyotl, Estado de México.La gente que grabó el suceso se mostró indignada no sólo por el abuso de poder, sino también porque el conductor no tenía una pierna. Entre dos elementos Dirección General de Seguridad Ciudadana del municipio, lo agarran y lo arrastran fuera del vehículo. No obstante, hasta el momento se desconoce qué motivo a los agentes a actuar de esta forma.El hecho ocurrió, de acuerdo con el periodista Jorge Becerril, en la calle Perla 21 de la colonia La Perla, Nezahualcóyotl.