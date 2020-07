VIDEO: Policías detienen a enfermero por no salvar la vida de su compañero

Escuchar Nota

Ciudad de México.- A través de redes sociales se difundió un video en el que se muestra cuando un grupo de policías municipales detienen a un enfermero, debido a que éste no salvó la vida de uno de sus compañeros en León.



Tras estos hechos, se han realizado diversas movilizaciones por parte del personal médico que pide justicia por el enfermero que trabaja en el Hospital Pediátrico de León, ya que aseguran que no fue su culpa.



El personal médico se encargó de difundir el video en redes sociales, además de denunciar los hechos, que sucedieron durante la madrugada de este jueves a las afueras de este hospital ubicado en León.



De acuerdo con la información, durante la noche un grupo de policías escoltaron un auto gris, en el que viajaba uno de sus compañeros que se encontraba grave y con fuertes síntomas de Covid-19.



Ante esto, decidieron llevarlo a una clínica perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); sin embargo, ya en el lugar les mencionaron que no había cupo, por lo que decidieron llevarlo al Hospital Pediátrico.



Tras llegar a las instalaciones, los compañeros bajaron al paciente y lo llevaron hasta el área de urgencias, donde fue declarado sin signos vitales luego de que sus pulmones colapsaron por una fuerte neumonía que padecía.



Pero los agentes no lo tomaron de la mejor forma, ya que acusaron al enfermero y a parte del personal médico por supuesta negligencia, ante lo que decidieron arrestarlo y llevárselo. Asimismo, personal del hospital mencionó que al lugar acudieron las patrullas 543, 627, 614 y 564.



Los policías enfurecieron y se llevaron preso al enfermero de urgencias acusándolo de negligencia y amenazaron a todo el personal del Hospital con mandarles a sicarios a golpearlos.



Hasta el momento, se sabe que el enfermero sigue detenido, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de León ha mencionado en un comunicado que la víctima falleció minutos después de llegar al hospital, además de que el enfermero había agredido a los policías, siendo así que fue arrestado.



El caso sigue sin arreglo alguno, por lo que en redes sociales se ha hecho un llamado para exigir justicia en favor del enfermero.







Con información de Azteca Noticias.