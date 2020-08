VIDEO: Policías salvan a bebé que encontraron sin respirar en una alberca

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tres elementos de la policía de Florida, Estados Unidos consiguieron algo que casi podría considerarse un milagro, pues gracias a su rápida y acertada respuesta, lograron salvar la vida de una bebé que fue encontrada boca abajo en una alberca y al ser rescatada no respiraba.



Los uniformados, miembros del Departamento de Policía de Pensacola, atendieron al llamado de emergencia de una pareja de adultos mayores que informaron sobre su nieta estaba inconsciente y no respiraba.



El oficial Kyle Skipper, que fue el primero en llegar a la escena encontró a la abuela de la pequeña intentando practicarle RCP, pero de inmediato la tomó en sus manos y comenzó a golpear en su espalda en un intento de eliminar una posible obstrucción en vías respiratorias.



En el video captado por la cámara corporal de los policías, puede verse claramente que la piel de la menor ya tenía coloración azul a causa de la falta de oxígeno, sin embargo, el equipo de héroes no se rindieron y continuaron con masajes y diversas técnicas en búsqueda de reanimar a la víctima antes de trasladarla a un hospital.



Tras minutos de angustia, justo cuando cuando el oficial Robert Linblom lestaba a punto de usar el desfibrilador externo automático (DEA), notaron un respiro hondo y consiguieron detectar el débil pulso.



La oxigenación parecía no ser suficiente aún así que en equipo continuaron con las compresiones en el pecho y posteriormente la colocaron de lado mientras uno de los oficiales usó sus dedos para desalojar el vómito de las vías aéreas.



Finalmente, la bebé volvió a respirar y comenzó a moverse. Para evaluar su estado de salud y dar seguimiento al caso, fue trasladada a un hospital local.







Con información de SDP.