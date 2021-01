VIDEO: ‘Ponte el pinch… cubrebocas’; comerciante lanza lámina a joven por no usar mascarilla

Escuchar Nota

“Ponte el pinche cubrebocas. Por gente que no entiende, la gente se está muriendo”, le gritan.

#VIDEO¡A laminazos! Así es como el grupo “Comerciantes Unidos” le recuerdan a los vecinos en Huauchinango que usen cubrebocas, arrojándoles un rollo de lámina galvanizada. pic.twitter.com/xxDigLV0UL — La Página Negra (@LaPaginaNegraMX) January 15, 2021

Debido a que algunas personas no han entendido “por las buenas” que, un grupo de comerciantes decidió concientizarlas “por las malas”.En, el grupo, para obligarlos a usarlo.En redes sociales circula un video que muestra cómo los comerciantes. En la grabación se ve a uno de los integrantes del grupo lanza una lámina en la espalda del transeúnte, quien inmediatamente saca su mascarilla y se la coloca.Aunque muchas personas han criticado el “método” de los comerciantes; otras -al ver los resultados con el joven del video- la apoyan, argumentado que1. Antes de tocar el cubrebocas, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón2. Inspeccione el cubrebocas para ver si tiene rasgaduras o agujeros3. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal)4. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado con color)5. Colóquese el cubrebocas sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la cubrebocas para que se amolde a la forma de su nariz6. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla7. No toque el cubrebocas mientras la lleve a efectos de protección8. Después de usa el cubrebocas, quítesela con las manos limpias; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.9. Deseche el cubrebocas en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso. No reutilice el cubrebocas.10. Practique la higiene de las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.