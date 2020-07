VIDEO: Por traer mal puesto el cubrebocas, policías arrestan a una mujer

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En una estación del metro de Monterrey, Nuevo León, una mujer fue detenida por elementos de seguridad, ya que no portaba el cubrebocas de manera adecuada. Ella se resistía al arresto. El hecho fue captado en un video que se hizo viral.



La detenida responde al nombre de María y tiene 41 años, de acuerdo con información de Noticieros Televisa.



Se puede observar en el video que María es sometida por una agente de Fuerza Civil. La oficial la toma de un brazo pero la detenida forcejea para soltarse, mientras otros dos elementos acompañan la acción de su compañera.



“Aquí vemos como la Fuerza Civil está agarrando a una señora porque no se puso el cubrebocas. Pónganselo todos, eh. Yo ya me lo puse”, narra la persona que tomó el video.



Específicamente, la detención tuvo lugar en la estación Cuauhtémoc, que enlaza las líneas 1 y 2 del metro de Monterrey.



Cabe señalar que en Nuevo León se aprobó una ley, que entró en vigor el martes 30 de junio, que señala una pena de cárcel de hasta tres años y multa de 34 mil pesos a quien sea encontrado culpable de contagiar a otras personas por no respetar la cuarentena en tiempos de emergencia sanitaria.