Video: Presentadora de noticias pierde un diente en programa vivo y siguió hablando

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"Honestamente, pensé que iba a pasar desapercibido", dijo Padalko.



"Pero subestime el nivel de atención de quienes nos ven".



.- La televisión en directo puede presentar todo tipo de obstáculos:Pero lo que le pasó a la periodista ucranianaY sin embargo, con enorme profesionalidad,Pese a que el canal de noticias para el que trabaja inicialmente no subió el video a YouTube,"En cualquier situación, mantén la calma", agregó.Información por BBC News