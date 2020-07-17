Video: Presentadora de noticias pierde un diente en programa vivo y siguió hablando
La periodista ucraniana Marichka Padalko reaccionó con enorme profesionalidad, tomando el diente con la mano
Pero lo que le pasó a la periodista ucraniana Marichka Padalko fue realmente inusual: se le cayó un diente.
Y sin embargo, con enorme profesionalidad, siguió presentado con el diente en la mano, como si nada hubiera pasado.
"Honestamente, pensé que iba a pasar desapercibido", dijo Padalko.
"Pero subestime el nivel de atención de quienes nos ven".
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби". Ні, не щодня. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спаси))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій Завтра вранці побачимось в @tsnua
Padalko explicó que el diente que se le cayó había tenido que ponérselo hace una década cuando su hija la golpeó por accidente con un reloj metálico.
Pese a que el canal de noticias para el que trabaja inicialmente no subió el video a YouTube, Padalko dijo que le había llamado la atención la gran cantidad de muestras de apoyo que recibió.
"En cualquier situación, mantén la calma", agregó.
Información por BBC News