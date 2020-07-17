×
hace 1 hora
[Viral]

Video: Presentadora de noticias pierde un diente en programa vivo y siguió hablando

Por Grupo Zócalo

La periodista ucraniana Marichka Padalko reaccionó con enorme profesionalidad, tomando el diente con la mano

Imprimir
Video: Presentadora de noticias pierde un diente en programa vivo y siguió hablando
Escuchar Nota


Ciudad de México.- La televisión en directo puede presentar todo tipo de obstáculos: dificultades técnicas, invitados impredecibles y, sobre todo, saber que cualquier error va a salir al aire, no hay toma dos.

Pero lo que le pasó a la periodista ucraniana Marichka Padalko fue realmente inusual: se le cayó un diente.

Y sin embargo, con enorme profesionalidad, siguió presentado con el diente en la mano, como si nada hubiera pasado.

"Honestamente, pensé que iba a pasar desapercibido", dijo Padalko.

"Pero subestime el nivel de atención de quienes nos ven".

Ver esta publicación en Instagram

Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби". Ні, не щодня. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спаси))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій Завтра вранці побачимось в @tsnua

Una publicación compartida por Марічка Падалко (@marichkapadalko) el



Padalko explicó que el diente que se le cayó había tenido que ponérselo hace una década cuando su hija la golpeó por accidente con un reloj metálico.

Pese a que el canal de noticias para el que trabaja inicialmente no subió el video a YouTube, Padalko dijo que le había llamado la atención la gran cantidad de muestras de apoyo que recibió.

"En cualquier situación, mantén la calma", agregó.

Información por BBC News


conoce+
¿Hasta dónde llegamos? Exhiben en redes a sujeto que roba ¡un termómetro!

¿Hasta dónde llegamos? Exhiben en redes a sujeto que roba ¡un termómetro!

VIDEO: En plena transmisión en vivo, conductora se queda sin diente

VIDEO: En plena transmisión en vivo, conductora se queda sin diente

Avengers felicitan a Bridger, niño que defendió a su hermanita de un perro

Avengers felicitan a Bridger, niño que defendió a su hermanita de un perro

Crean piñata de Will Smith y Jada Pinkett por declaración de supuesta infidelidad

Crean piñata de Will Smith y Jada Pinkett por declaración de supuesta infidelidad

Imprimir
te puede interesar
[Coahuila]
hace cerca de 20 horas
Mueren cientos de chivas en Nadadores

Mueren cientos de chivas en Nadadores

[Seguridad]
hace cerca de 5 horas
Exhibe CJNG poderío táctico en video: ‘pura gente del Señor Mencho’, dicen

Exhibe CJNG poderío táctico en video: ‘pura gente del Señor Mencho’, dicen

[Nacional]
hace 11 horas
¿La tienes? Moneda de 20 pesos del ‘Señor del fuego’ se vende hasta en $1,500

¿La tienes? Moneda de 20 pesos del ‘Señor del fuego’ se vende hasta en $1,500

[Seguridad]
hace cerca de 20 horas
Arrestan a mexicano con un arma y droga

Arrestan a mexicano con un arma y droga

[Estados]
hace 1 hora
Video: Roban auto a un hombre frente a su familia en Cancún

Video: Roban auto a un hombre frente a su familia en Cancún

[Coahuila]
hace cerca de 20 horas
Escuela de Enfermería tendrá clases virtuales

Escuela de Enfermería tendrá clases virtuales

similares
[Viral]
Decapitan estatua de Jesucristo en iglesia de Miami
Decapitan estatua de Jesucristo en iglesia de Miami
[Viral]
¿Hasta dónde llegamos? Exhiben en redes a sujeto que roba ¡un termómetro!
¿Hasta dónde llegamos? Exhiben en redes a sujeto que roba ¡un termómetro!
[Viral]
Mujer salva a más de mil 400 perros de ser comidos en Indonesia
Mujer salva a más de mil 400 perros de ser comidos en Indonesia
[Viral]
¿Qué es el VIDEO 1444 y por qué afirman es el más aterrador de TikTok?
¿Qué es el VIDEO 1444 y por qué afirman es el más aterrador de TikTok?

El Marques

¿Guadiana con Covid?

COLUMNISTAS DE HOY

Confesionario
Confesionario

18 de octubre

Apolítico
Apolítico

Los Nogaleros y la crisis del agua

Alejandro Irigoyen Ponce
Alejandro Irigoyen Ponce

Por ser como somos

Peniley Ramírez

Las despedidas de Bienestar

COLUMNISTAS DE HOY

Ricardo Alemán
Ricardo Alemán

¡Un Obrador desnudo, responde al intelecto!

Guillermo Fárber
Guillermo Fárber

Hombres sin honor

Sergio Sarmiento
Sergio Sarmiento

Polarizados

Gerardo Hernández

Confesiones

COLUMNISTAS DE HOY

Ricardo Torres
Ricardo Torres

¡La nueva normalidad judicial! (primera parte)

Héctor Reyes
Héctor Reyes

El equilibrio que busca Riquelme

Francisco Treviño Granados
Francisco Treviño Granados

¿Otra reelección en el SUTSGE?... el poder de Isidro, sigue mandando.

{/exp:ce_cache:it}