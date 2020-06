VIDEO: Protesta fitness en Cancún, quieren regresar a los gimnasios

Escuchar Nota

#Cancún | Un grupo de deportistas marchan sobre la avenida Chichén Itzá y Tulum hasta llegar a la glorieta de El Ceviche, para solicitar a la autoridad estatal la apertura de gimnasios en #QuintanaRoo.

Karim Moisés/SIPSE pic.twitter.com/DaG0LlCRd7 — Novedades de Q.Roo (@novedadesqroo) June 20, 2020

VIDEO | "EL DEPORTE ES SALUD": Un grupo de deportistas marchan pacíficamente en Cancún para solicitar al gobierno la apertura de los gimnasios, ante la pérdida económica que están sufriendo por el prologado cierre de sus instalaciones pic.twitter.com/cdtjosgk5m — Noticaribe (@Noticaribe) June 20, 2020

Gerentes y trabajadores de gimnasios en Cancún decidieron salir a manifestarse en las calles de la ciudad para pedirles a las autoridades que les permitan la reapertura de sus establecimientos, los cuales permanecen cerrados desde hace varias semanas debido a la pandemia generada por el Covid-19.Fue durante la mañana del sábado cuando los inconformes con esta situación se manifestaron caminando por varias calles de Cancún hasta llegar a la explanada del palacio municipal donde indicaron que debido a la situación actual en los gimnasios muchos trabajadores no han podido recibir su salario, además de que los gerentes siguen enfrentando problemas económicos al no tener ingresos y buscan la manera de no perder sus negocios.Gerentes y trabajadores de gimnasios piden abrirAlgunos argumentos utilizados por los manifestantes estaban relacionados con la buena influencia del ejercicio en la salud de las personas, lo cual actualmente es algo importante para enfrentar al Covid-19 o tener una mayor posibilidad de superarlo en caso de ser contagiado como lo han indicado las misma autoridades de salud.Cabe mencionar que debido al riesgo de contagio no se ha permitido abrir en Cancún lugares donde se pudieran concentrar una importante cantidad de personas como en el caso de las playas y también los gimnasios donde varios utilizan el mismo aparato de ejercicio, además de tener contacto de manera constante, aumentando el riesgo de propagar el coronavirus.En otros países donde permitieron la reapertura de lugares para ejercitarse se detectaron nuevos contagios al no tener el debido cuidado e incumplir en algún momento con todas las normas sanitarias.Durante la cuarentena en Cancún por medio de las redes sociales se reportaron gimnasios ubicados en diferentes puntos que dejando a un lado la emergencia sanitaria decidieron abrir sus puertas y permitir la asistencia de sus clientes, motivo por el cual varios de ellos fueron sancionados.