VIDEO: Publica su aborto en redes sociales; genera polémica

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una grabación de Tik Tok ha generado polémica e intensos debates entre activistas pro aborto y pro vida. Las escenas de un presunto legrado se han vuelto virales en las redes sociales luego de la publicación de una joven en la plataforma.



En las imágenes, la mujer aparece primero en una habitación realizándose una prueba de embarazo, posteriormente sale recostada en una cama de hospital de una clínica especializada en abortos en California.



El video fue retirado de la famosa red social sin embargo, usuarios lograron rescatarlo y subirlo a YouTube y a diferentes perfiles de Twitter y Facebook, razón por la que se ha convertido en un objeto de discusión entre los internautas.



Usuarios denunciaron que el tema es altamente susceptible por lo que piden más control en este tipo de espacios digitales.



Recientemente el gobierno de Estados Unidos dio a conocer que planea una iniciativa para buscar que sus residentes no descarguen aplicaciones chinas, esto debido a sus problemas de seguridad cibernética con el país asiático, además que busca eliminar este tipo de contendidos que asegura en Tik Tok no pasan por ningún filtro.



Hasta el momento no se sabe si la joven decidió eliminar la historia de su time line o si fue la misma empresa la que lo dio de baja debido a las constantes quejas sobre el material expuesto.