VIDEO: Que ‘siempre sí’ la conoce: Camilo cantando Como la Flor de Selena causa furor en redes

“No, no sé quién es… No ni idea, nunca la escuché”, dijo Camilo al escuchar la canción "Techno Cumbia".



Luego de que Camilo causara polémica en redes sociales hace unos días al asegurar que no conoce a Selena Quintanilla, La Reina del Tex-Mex, el esposo de la hija de Ricardo Montaner, esta vez por interpretar un cover de la exitosa canción "Como la flor", lo que no resultó del todo bien recibido por sus seguidores.Y es que también fue a través de redes sociales en donde, y ahora el cantante intentó hacer frente a las críticas de los seguidores de Selena.En laacertó al escuchar una canción de Daddy Yankee, Anuel, Billy Ray Cyrus y hasta de Carlos Rivera; sin embargo, de quién no reconoció la voz, pues supuestamente no la conocía, fue a Selena Quintanilla.Tras tampoco reconocer a la agrupación del hermano de Selena, A.B. Quintanilla, con Kumbia Kings,, por lo que hace unos días, el músico apareció en sus historias de Instagram cantando un cover de la famosa canción .A pesar de sus intentos, Camilo ha causado furor una vez más, puesy hacer como que "siempre sí" le gusta música de Selena en sus comentarios.Con información de Milenio