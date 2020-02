VIDEO: Queda atrapado en muro fronterizo por ataque de pánico

Escuchar Nota

San Diego, California.- Un hombre de origen mexicano fue rescatado este martes por los bomberos al quedar paralizado por un ataque de pánico en lo más alto del muro en San Diego (California), según informó a Noticias Telemundo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).



Los bomberos desplegaron una escalera de 35 pies de altura (10.6 metros) para asistir al hombre, de 37 años, y cuya identidad no ha sido revelada, que “se asustó” mientras cruzaba la valla, según ha indicado Fabián Carvajal, portavoz de la CBP.



El hombre fue detenido y se encuentra bajo custodia de las autoridades migratorias, según Carvajal.







Se trata del segundo rescate similar en esta área en lo que va del año, después de que los bomberos ayudaran en enero a tres personas que intentaron sin éxito escalar la valla de 30 pies (9.14 metros) de altura (el equivalente a tres pisos), según un comunicado de la Patrulla Fronteriza.



“Estos tres fueron muy afortunados de no haberse caído desde lo alto de la pared, lo que podría haber resultado en lesiones graves o la muerte”, dijo el jefe en funciones de la Patrulla en ese sector, Aaron Heitke.



“Estos peligros no son consideraciones a la que los contrabandistas dan importancia, ponen las ganancias por encima de la seguridad”, añadió Heitke. Los tres detenidos entonces fueron un hombre de 36 años, una mujer de 20 y otra de 18.



Barreras fronterizas



La frontera entre Estados Unidos y México está protegida por unas 650 millas de barreras fronterizas. El presidente Donald Trump ha prometido levantar 450 millas de muro antes del final de su mandato en 2021, a un coste de $30 millones de dólares que saldrá fundamentalmente del presupuesto militar del Pentágono.



Según un análisis del diario The Washington Post, hay 221 millas de muro ya construido, 133 millas más de barrera que será renovada, otras 300 millas de protecciones que se convertirán también en muro, y 864 millas más sobre las que levantar una nueva valla. Quedarían así 436 millas de frontera protegidas ya supuestamente por estar en zonas desérticas o montañosas, o separadas por un río.



La nueva barrera tiene 30 pies de altura; Trump quería además pintarla de negro para que se ponga “tan caliente que será imposible trepar por encima”, según le dijo a sus asesores, “será más caliente que el sol”.



Sin embargo, la nueva valla no ha impedido el cruce de migrantes. Sí se ha duplicado el número de migrantes interceptados: desde octubre a enero, por ejemplo, fueron detenidos 10 mil 30 adultos en el sector de El Paso (Texas), comparado con los 5 mil 150 del mismo periodo del año. En ocasiones, basta con una escalera que cuesta 5 dólares en México para saltar la valla.







Con información de El Diario de NY