VIDEO: Ratas inundan las calles de Japón ante la contingencia por Covid-19

Tokio.- Las ratas han aprovechado el confinamiento por COVID-19 decretado en Japón para extender su búsqueda de comida hasta las calles desiertas de la ciudad, antes repletas por sus habitantes.



En el distrito de Kabukicho, conocido por su vida nocturna, bares y lugares de entretenimiento para adultos, se ha podido observar a los roedores recorriendo las calles.



La emisora pública NHK logró captar en video una de estas escenas y mostrar docenas de ratas en una calle desierta, corriendo entre los edificios y alimentándose de la basura en un distrito de entretenimiento en la ciudad suroccidental de Kitakyushu.



El oficial de la Asociación de Exterminación de Ratas, Tsutomu Tanikawa, explicó que los restaurantes están cerrados y la basura que solían comer (las ratas) ya no está, así que están buscando comida.



“Hay menos gente, y cuando las ratas tienen hambre, se vuelven menos cautelosas con los humanos”, abundó y añadió que este problema no es único de Japón, pues está sucediendo en todo el mundo.



Aunque Japón no tiene medidas de confinamiento obligatorio como otros países, el primer ministro Shinzo Abe declaró un estado de emergencia para siete prefecturas desde el pasado 7 de abril, entre ellas la de Tokio.



Con esta medida, el funcionario dio a los gobernadores la autoridad de ordenar el cierre de la actividad comercial y que la población se quede en casa, misma que se ha extendido a todo el país.



No obstante, el representante de salud pública de la ciudad de Kitakyushu, Takao Koezuka, indicó que hasta ahora no ha habido un aumento de las quejas sobre las ratas en la ciudad y consideró que se debe investigar más a fondo para comprender la situación.



Si bien, las ratas pueden ser portadoras de enfermedades, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos ha descartado que los animales jueguen un papel significativo en la propagación del COVID-19.



Las infestaciones de ratas en Japón adquirieron relevancia en octubre de 2018, antes del cierre del sector comercial de Tsukiji, en Tokio, el mercado de pescado más antiguo del mundo, pues se esperaba que hordas de roedores huirían de él, incluso hasta llegar a la lujosa zona comercial de Ginza.



En ese entonces y ante las expectativas, los comerciantes y las autoridades llevaron a cabo una enorme operación de exterminio.





