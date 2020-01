VIDEO: Reclaman a cajera después de un asalto

Escuchar Nota

Veracruz.- Un hombre aseguró que una cajera de Santander avisó que acababa de retirar dinero para que lo asaltaran al salir de un banco en Veracruz.



“Voy llegando al banco. Acabo de retirar dinero y me asaltaron. Las fulanas que me atendieron le dieron información a los motociclistas”, dijo la víctima.



“A ver, señorita, me acaban de asaltar y me dijeron que 76 mil pesos. Sabían en qué bolsa me los metí. Tú fuiste la que me atendiste y me dijiste que esperara 5 minutos para darme billetes de 500. Tú le diste el pitazo a los rateros”, reclamó el hombre a la cajera.



Otra empleada de Santander señaló que la cajera no se había levantado de su lugar. Varios clientes observaron las escenas.



“No se rían. No estoy jugando. Voy con mi hijo y voy con mi esposa, nos pusieron la pinche pistola. Tú eres la que diste el pitazo y no es la primera vez que lo hacen en los pinches bancos”, reclamó el hombre.



“¡Qué casualidad que me dijo que le diera los 76 mil pesos, exactamente los 76 mil pesos que tú me diste!”, agregó. “¿Cómo saben que llevamos dinero?”, cuestionó una mujer. La cajera de Santander no respondió a los señalamientos.



La cajera fue amenazada por el hombre durante las escenas que fueron compartidas en redes sociales.



De acuerdo con información de medios locales, la Fiscalía de Veracruz inició una carpeta de investigación por los hechos.







Con información de Sin Embargo