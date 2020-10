Video registra ataque a perro por pitbull y rottweiler en la CDMX

Escuchar Nota

#ImagenesFuertes les pido ayuda, para poder dar con la autoridad pertinente y hacer algo al respecto, no podemos vivir así! Pido perdón por los videos no son gratos, vecinos tengan cuidado esto le paso a mi mamá @VecinosGAM @MrElDiablo8 @juanramos20 @PROFEPA_Mx pic.twitter.com/4oBeLFmae3 — leslie aguilar (@76_2006) October 14, 2020

Después de su jornada laboral, Lorena Ayala salió de su casa a pasear a sus mascotas Ramón y Teo, cuandoatacaron a sus perros sin que el responsable de los canes hiciera algo para detenerlos.; lamentablemente, Ramón murió minutos después de la agresión. Los hechos fueron registrados por una cámara de seguridad en la alcaldía Gustavo A. Madero el pasado lunes.En entrevista para EL UNIVERSAL, Lorena comenta que está muy triste e impactada por la manera en que sus mascotas fueron violentadas y pide que se haga justicia para su perrito "Ramón" y para "Teo", que sobrevivió, pero se recupera de las heridas provocadas por las mordidas del pitbull y del rottweiler., lugar donde ocurrió el incidente. El responsable de los animales que atacaron a sus mascotas es un vecino.La denuncia fue respaldada por vecinos de la afectada, ya que comenta que no es la primera vez que sus perros agreden a otras mascotas, pues en repetidas ocasiones han matado a gatos y perros callejeros que se atraviesan en su camino, ya que, su hermano ha sido intimidado por parte del dueño de los perros, quien se presenta en el negocio donde trabaja para decirle que está muy enojado porque el video de la agresión fue difundido en redes sociales y los internautas lo contactan para ofenderlo. Acusa quey los eduquen para no atacar a otros animales. También menciona que no quiere problemas, solo busca hacer justicia por Ramón, Teo y por los demás gatos y perros que han muerto debido a las agresiones de los perros que atacaron a sus mascotas.