VIDEO: Reportero de Televisa ‘protege’ su micrófono del Covid-19… ¡con un condón!

Si es posible quédate en casa y solo salir para cosas indispensables

Utiliza cubrebocas correctament

Desinfecta tus manos constantemente con gel antibacterial y evita tocarte la cara

Si acudes a lugares concurridos manten tu distancia segura de al menos metro y medio con las demás personas

Si presentas alguno de los siguientes síntoma consulta a tu médico y quédate en casa: fiebre, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, diarrea, dolor de cabeza, vómitos.



No cabe duda de que, pues la llamada Nueva normalidad nos obliga a adoptar una serie de medidas sanitarias para protegernos del Covid-19; sin embargo, algunas personas llevan su ingenio más allá con tal de no contraer la enfermedad. Tal es el caso de un reportero que se ha hecho viral por su singular manera de proteger su micrófono del coronavirus., quien decidió utilizar un condón para proteger su micrófono del virus, causando gran sorpresa y diversión entre los usuarios.. Las divertidas imágenes, que ya suman más de 100 mil likes, fueron publicadas con un mensaje de parte del cantante: "Hay que protegerse en todo momento".En el divertido video podemos ver cómo,, hasta que nos damos cuenta de que éste tiene un condón para protegerse del covid-19. Las graciosas imágenes rápidamente dieron de qué hablar entre los seguidores de Samo y los usuarios de TikTok, quienes encontraron "exagerado" pero "ingenioso" al periodista.Aunque la medida de seguridad del reportero pareciera un poco extrema en un primer momento, la verdad es que no podemos negar el gran ingenio de los mexicanos, quienes siempre estamos en búsqueda de alternativas para solucionar nuestros problemas, y este video es el claro ejemplo de ello. Ahora lo que nos queda por saber es qué tal funcionó el micrófono luego de ser cubierto por el látex; ¿se habrá escuchado todo lo que Samo quiso decir?La mejor forma de evitar contagios del covid-19 esCon información de Milenio