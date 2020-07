VIDEO: Rescatan a novios luego de que el mar los arrastrara en su sesión de fotos de boda

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un video que circula en redes sociales capturó un momento que, más que bochornoso, resulta impresionante por el peligro que corrió la pareja protagonista al intentar llevar a cabo su sesión de fotos que se convirtió en una verdadera pesadilla pues, al encontrarse en unas rocas junto al mar, cerca de un acantilado, una ola los arrastró lejos de la orilla, por lo que tuvieron que ser rescatados del agua por un grupo de salvavidas de Laguna Beach, Florida, Estados Unidos.



En el video, capturado por un testigo que observaba posar a los novios desde la seguridad de lo alto del acantilado sobre el que se encuentra el hotel en el que estaban hospedados, se puede ver todo lo ocurrido.



Los novios se encontraban posando en las rocas junto al mar, mientras que el fotógrafo estaba de pie en una roca más arriba, tratando de capturar el momento. Fue entonces que una ola golpeó con las piedras llegando hasta la pareja, que no pudo resistir la fuerza del agua y cayó al suelo, lo que provocó que la marea los arrastrara lejos.



El peligro fue largo, pues mientras ambos novios, ayudándose el uno al otro, luchaban por mantenerse a flote, el oleaje no permitía que volvieran a acercarse a la orilla, por lo un grupo de tres guardavidas tuvo que intervenir.







Los tres se internaron en el mar con tablas flotantes como equipo de apoyo y lograron sacar primero al hombre y luego a la mujer hasta la playa, en donde ambos, ataviados en sus trajes para la ceremonia, se quedaron tumbados en la arena por el cansancio que les produjo luchar contra las olas.



Afortunadamente, el mal rato sólo quedó en eso y no se convirtió en una tragedia, aunque por su puesto, tanto el vestido de novia como el traje del novio quedaron arruinados por el agua del mar. El ramo, por supuesto, desapareció.



Con información de Milenio.