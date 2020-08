VIDEO: Roban más de 200 cerdos en rapiña por volcadura de tráiler

Escuchar Nota

Ah chinga!!! Carnitas gratis y que cargan con los puerquitos tras volcadura de tráiler en inmediaciones del municipio de Hechelchakán pic.twitter.com/TjkPHjGPek — Ángel Salinas (@SalinasAngel) August 18, 2020

Un pestañeo de Alonso Alvarado Huerta al momento de conducir provocó que volcara el tractocamión, color rojo, con placas 41AG6P del SPF y remolque tipo jaula con placas 074VY2.Lugareños al percatarse de la volcadura, dieron la voz de alerta, pero no para ayudar al conductor, el objetivo fue la carga: cerdos; unas 20 toneladas en peso bruto.Abrieron boquetes en la caja del tractocamión y empezaron a sacar a los puercos…Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, quienes no pudieron hacer nada para evitar la rapiña.A los lugareños no les importó la presencia de los uniformados, el objetivo era llevarse a los puercos y así lo hizo el sujeto con la playera con el número 11 y el nombre de Irvin, quien con otros dos sujetos arrastraban a un porcino “maniatado” con cable de teléfono.Sobre el chofer, se informó que era originario de Tepatitlán, Jalisco. Aún aturdido por el golpe, fue testigo de cómo desaparecieron en minutos los cerdos.