VIDEO: Roban templo de San Charbel en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Como si el flagelo del Covid-19 que ha impedido que las iglesias abran sus puertas sumiéndolas en una crisis económica no fuera suficiente, la delincuencia sigue haciendo de las suyas, sin respetar ni siquiera lo sagrado.



El pasado domingo al rededor de las 21:30 horas, 3 sujetos entraron a las instalaciones del Templo de San Charbel ubicado en el bulevar Carlos Abedrop en la zona hospitalaria para robar lo que pudieron, llevándose bocinas, dinero en efectivo y hasta artículos religiosos.



Los hechos quedaron documentados en el video grabado por las cámaras de seguridad; en este se puede apreciar que uno de los sujetos forzó la puerta de la oficina y con cierta calma registraron el lugar buscando lo que más valioso les pareció.







Mediante redes sociales la comunidad ha compartido el video para dar con los responsables de un hecho que deja claro que los amantes de lo ajeno ya no respetan nada.



Esta es la segunda vez en menos de un mes que la delincuencia hace de las suyas en dicha parroquia.



Pero esta no es la única iglesia que ha sufrido atracos recientemente pues la semana pasada también entraron a robar la parroquia de San Anselmo ubicada en la colonia Universidad Pueblo, de dónde sustrajeron cosas menores.