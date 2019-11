VIDEO: ‘¡Sácame las esposas!’, grita ex Alcalde detenido en Nuevo León

“Te voy a pasar a un puñetas que tienes trabajando”, dice Treviño mientras le acerca el celular a uno de los policías que intenta bajarlo del auto.

Felicidades a @SSP_Apodaca por no dejarse intimidar por Helio Treviño, ex alcalde de Salinas Victoria, quién en aparente estado de ebriedad quiso chateolear e insulto a los efectivos se la corporación, Ciudadanos grábense su rostro seguro luego les pedirà de nuevo su voto. pic.twitter.com/nqNvcO1I3s — Asi Es Monterrey (@AsiEsMonterrey) November 27, 2019

“Sácame las esposas, hijo de tu puta madre”,grita Treviño cuando logran arrestarlo.

El exfue arrestado por conducir en estado de ebriedad incompleta y agredir a los elementos de seguridad que se encargaron del caso.En un video que circula en redes sociales se observa que comienza mientras los oficiales, aún en la patrulla, lo siguen y le piden que detenga el vehículo. Luego de insistir, Treviño detiene la camioneta y se le pide que baje de ella. Se niega a cumplir y comienza a hacer una supuesta llamada solicitando apoyo de un funcionario de nombre “Víctor” para quejarse del trato de los elementos.ççEl ex Alcalde no paraba de insultar a los oficiales, incluso llegó a golpearlos.Uno de los agentes de seguridad logró sacar al ex Alcalde para que fuera arrestado y sancionado.La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca informó por medio de un comunicado que los hechos sucedieron el día 26 de noviembre alrededor de las 22:45 horas, en las calles de Mariano Jiménez y Jerónimo Treviño.Se especula que el funcionario con el que pudo haberse comunicado se trate de Víctor Navarro, Secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Apodaca.Un Juez Calificador definió que se encontraba en estado de ebriedad incompleta. Le retiraron el vehículo y cumplió con tres horas de arresto más una multa de 15 mil pesos.Treviño Gutiérrez fue encomendado como Alcalde de Salinas Victoria por elentre 2015 y 2018.