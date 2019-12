VIDEO: Se burlan de Bárbara de Regil por actuar como perrito con su esposo

— ¿Eso es normal en Bárbara de Regil?

— Sí; está jugando al cachorro loco, un animal que inventó. Juzga moviendo la cola. pic.twitter.com/0Tj6DYzcwN — Bart (@SimpsonitoMX) 7 de diciembre de 2019

La actrizvolvió a dar de qué hablar luego de compartir un video donde aparece jugando con su esposoLas imágenes compartidas en sus historias dela muestran gateando, simulando ser un perro, en dirección de su marido, quien se encuentra sentado leyendo unas hojas.Al verla, la recibe con agrado, la recuesta en sus piernas y le rasca la “panza” como si se tratara de un perro.Como si se tratara de una mascota Bárbara, mientras Fernando le sigue acariciando el abdomen simulando rascárselo a un perro.Quizás ella buscaba compartir un momento cursi con sus seguidores, pero no le resultó, pues las burlas no se hicieron esperar.De inmediato, sus haters inundaron de duros comentarios el video, tachándola de ridícula y loca, y aconsejándole que pida ayuda porque no es normal su comportamiento y poniendo en duda su salud mental.