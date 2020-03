VIDEO: Se cumplen 17 años desde que Cuauhtémoc Blanco golpeó a David Faitelson

Escuchar Nota

Ojalá el equipo tenga la "fortaleza" de la cachetada que te acomodó el Cebú de Santa Úrsula allá donde los tlacoaches invadían los terrenos de juego! — David el Flaco (@DeividElFlaco) March 4, 2020

Y tú vas a cumplir 17 años de ser la comidilla en Twitter aún antes de que existiera Twitter, gracias al gran momento que nos regaló el espalda de juanete.



Felicidades — David El Toma Chochos (@LFaitelson) March 6, 2020

Voltereta de quijada la que te dio el Zeus de La Merced — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) March 7, 2020

SANGRE LA QUE TE SACARON EN EL MERO HOCICO..AQUELLA TARDE ..EN BELLO PUERTO DE VERACRUZ.. DE EL @cuauhtemocb10 ... — ALEJANDRO GZZ (@alexriveragzz) March 7, 2020

Aquella tarde calurosa en el puerto de Veracruz se dio uno de losy sorprende porque no es algo precisamente futbolístico, si no más bien unaTras finalizar el partido entre, jugadores y prensa se marcharon a vestidores tras formarse un conato de bronca, pero justo en ese momento se gestabaMientras se llevaba a cabo la confusión entre tantas personas,quien era reportero paraen aquellos años, miraba desde lejos el problema y recargado a una pared justo en ese momentoLa persona detrás del golpe era nada más y nada menos queel futbolista de América se había cobrado todas y cada una de las criticas que David le había hecho al "Divo de Tepito".Este suceso ha quedado como uny a través dese han encargado de hacer una tradición el recordarle el hecho al periodista. Todo comienza cuando las redes sociales tomaron un papel protagónico en la prensa y en la vida diaria de las personas y fue cuandoingresó a la tecnología.Ya desde hace años cada que, no importa si está relacionado con el deporteLa cantidad de comentarios que diariamente recibe haciendo referencia al golpe son impresionantes, desde hace un tiempo David ha sabido sobrellevar la situación y ha aceptado que esto no se detendrá nunca.Hace unos años en el programa de Toque Inicial fue recordado y celebrado con sus primeros 15 años, teniendo como invitado a. Aunque ya han pasado muchos añosya se disculpó en televisión pero los ataques no han cesado. Diversos periodistas han contado las diferentes versiones del hecho siendoel que más se ha compartido.Con información de