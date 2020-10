VIDEO: Se pelean en plena entrevista Poncho de Nigris y Marcela Mistral

Escuchar Nota

"Ella puede venir aquí, vamos a tener tres mesas aquí afuera y si viene con la vibra que trae de brujería afuera, si cambia esa actitud de oscuridad y mala onda puede pasar", inició su mensaje. "Lo único que le quiero decir es amor y paz, buena vibra".

"Marcela come puro mugrero", dijo De Nigris, a lo que su esposa le respondió: "Tú responde por ti mi vida".



"La neta somos un complemento y aquí estamos. Así son la mayoría de los matrimonios, nada más que todos muestran el lado bonito en sus redes sociales", mencionó el influencer.



"Ya me enojé, eso es lo que no debes de hacer y menos en televisión, mejor calladito", agregó para sorpresa de todos los presentes.

tras protagonizar una pelea con su esposadurante una entrevista para Chismorreo.Todo comenzó durante la inauguración de su nuevo negocio de enchiladas, donde no perdió la oportunidad de invitar a su "enemiga" Niurka Marcos a que las pruebe.Pero sin duda lo que llamó la atención fue una pelea que tuvo con su esposa Marcela Mistral tras una pregunta sobre su alimentación.Seguido de ello, respondieron a las críticas que suelen recibir por parecer estar enojados uno con el otro.Posteriormente, el ex Big Brother aseguró que su esposa no le hace "ni un huevo estrellado", a lo que ella respondió: "A ti no".Su respuesta causó el enojo de Poncho, quien se alejó, pues su respuesta hace referencia a que hay alguien más a quien sí le hace.Con información de Telediario