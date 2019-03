Secretaria del Trabajo circula en su moto en sentido contrario

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, fue captada en video circulando en sentido contrario en pleno Centro Histórico de Ciudad de México.Las imágenes muestran el momento en el que la colaboradora de Andrés Manuel López Obrador, abordó una motocicleta a las afueras de Palacio Nacional, tras haber salido de una reunión con el mandatario.Diversos medios que se encontraban en el lugar, se acercaron a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en busca de una entrevista. Sin embargo, la funcionaria no se detuvo debido a que, presuntamente, llevaba prisa y necesitaba abordar un vuelo."Ya me tengo que ir porque se los juro, no llego al vuelo", dijo María Alcalde al tiempo que se colocaba el casco y se montaba al vehículo, que era conducido por un hombre.En la grabación se observa el momento en el que el sujeto enciende la motocicleta y empieza a circular en sentido contrario al flujo vehicular por una de las calles aledañas al Zócalo capitalino.La violación al reglamento de tránsito ocasionó que los presentes comenzaran a reclamar su falla. Poco después, la grabación en la que quedó registrada todo el evento fue compartida en redes sociales, donde se viralizó rápidamente.Cientos de usuarios se quejaron de la actitud de la responsable de la Secretaría, y la catalogaron de prepotente. Además, recalcaron que su actitud era un ejemplo más de que este gobierno es igual a los anteriores.Por la tarde de este día, la funcionaria publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que ofrecía una disculpa pública por su acción, y aseguró que se aplicaría la multa correspondiente. Insistió en que los servidores públicos deben respetar las leyes y reglamentos en todo momento."Respecto al video que circula: Ofrezco una disculpa. La verdad es que fue tan rápido que no fui consultada. Solicitaré que se aplique la multa correspondiente. Los servidores públicos, con mayor razón, debemos cumplir con los reglamentos y la ley en todo momento".Esta no es la primera vez que un funcionario de la administración de López Obrador viola el reglamento de tránsito, el 12 de diciembre de 2018, legisladores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dejaron sus vehículos estacionados en plena avenida Pino Suárez, justo a lado del Zócalo de la Ciudad de México.Los legisladores iban a reunirse con el mandatario, quien los había llamado para revisar la agenda legislativa y el presupuesto del 2019.