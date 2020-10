VIDEO: Seira Watanabe, la joven que tuvo una cita romántica… ¿con Godzilla?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La divertida y tierna historia de una adolescente llamada Seira Watanabe se hizo viral por involucrar una cita romántica con Godzilla.



Todo comienza cuando la chica presumió su increíble colección del Rey de los Monstruos, de quien confesó estar enamorada, durante uno de los más recientes episodios del reality japonés Tantei! Knight Scoop.



Dicho show se caracteriza por cumplir los sueños más locos de sus televidentes, por lo que no dudaron en visitar a la joven a su casa y hablar sobre su amor por el personaje de ficción.







Ahí, ella mostró su colección de figuras y habló sobre su amor por Godzilla. En particular, dijo que la versión del personaje de la Era Heisei era su favorita y que amaba las piernas gruesas del kaiju.



Para su sorpresa, Godzilla se encontraba fuera de su hogar, algo que provocó la emoción de Seira, quien rápidamente salió para verlo en persona.



Posteriormente, tuvieron su cita en el Museo de Godzilla, comieron en un parque cercano y terminaron con una caminata en la playa, donde ella lo besó y le pidió matrimonio; lamentablemente el monstruo no pudo corresponderla.



Seira Watanabe finalmente agradeció la visita y pudo cumplir su sueño de salir con su crush de toda la vida: Godzilla.