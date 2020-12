Vídeo: simpatizantes y detractores de Trump se pelean en Olympia

Escuchar Nota

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

El 5 de diciembre en la ciudad de Olympiay de carácter antifascista y anticapitalista. La ideología política de este grupo es de izquierda, pero no se ajusta al programa del Partido Demócrata.y, una vez separados, avanzaron hacia el centro de la ciudad, informó la Policía de Olympia.Además, los agentes habíanNo se sabe exactamente a qué grupo apoyaba el acusado. Pero en las redes socialesEl movimiento Every Night Direct Demonstration (Manifestación directa cada noche en español) convocó la protesta bajo el lema Elimina el fascismo de tu comunidad., sus seguidores en el estado de Washington organizaron actos vandálicos.El caos provocado por la campaña electoral puede poner en peligro al país, opinan los funcionarios estadounidenses.Michael Rectenwald, profesor de la Universidad de New York, en su artículo alertó de que la actual situación en EEUU terminaría por fragmentar el país norteamericano.de 46 años, el 25 de mayo, a manos de un agente de la Policía blanco en la ciudad de Mineápolis, en el estado de Minnesota.A finales de septiembre de 2020 el presidente de Estados Unidos acusó a los movimientos de izquierda de ser responsables de la violencia en el país y acontra los activistas del grupo Acción Antifascista, acusados de instigar la violencia durante las protestas antiracismo que tuvieron lugar en diversos puntos del país.