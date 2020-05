VIDEO: Snoop Dogg y Banda MS revientan las redes con ‘Qué Maldición’

Escuchar Nota

Yo con la nueva rola del Snoop Dogg y la Banda MS: pic.twitter.com/JUrez8ga4Y — Tu madrina Nebula (@nebula_atolli) May 1, 2020

Weyyy Snoop dogg con la Banda ms, cantando en español. pic.twitter.com/pryuy4CUj9 — Arely Cabrrr (@Arely10_4) May 1, 2020

Hasta a firulais le gustó la cancion de Snoop Dogg y la banda MS pic.twitter.com/aOvfx8gQle — MONTANA (@montana78602764) May 1, 2020

Que rolon, no me gusta mucho ni la banda ni el rap, pero cuando las cosas se hacen bien hay que reconocerlo, bien por La Banda MS y el tal Snoop Dogg, me prendió más que el café de la mañana. https://t.co/KhYm7XieoD — Tony Sundayz (@monclofrontense) May 1, 2020

ya estrenaron su nuevo éxito musical! Esta canción se ha convertido en una nueva, pues por primera vez unse une a una banda de regional mexicano para poner a más de uno a cantar., la nueva canción, se posicionó de inmediato como uno de los más grandes éxitos de estos tiempos de pandemia por coronavirus,El famoso raperoparticipó con algunos fragmentos con su idioma natal y algunas frases en español. El tema trata de la etapa inicial de una ruptura amorosa.El pasado 12 de enero, los integrantes de la banda originaria de Mazatlán Sinaloa,, se reunieron con el rapero y compartieron fotografías juntos en sus redes sociales.Un mes después,anunciaron que se presentarán juntos en concierto en el Ontario, Canadá. El espectáculo conjunto forma parte del evento Dos Culturas, Una Unión."Es que no sabes cuánto duele el amorNo sabes cuánto duele en el corazónEs que el efecto que causaste en míLa maldición de extrañarteLa maldición de extrañarteLa maldición de extrañarteEvery time you leaveThere’s only one thing thatI knowWhat’s that?Baby yo te extraño" , es una parte del fragmento de esta exitosa canción.A través de, el éxito musical de esta nueva canción causó varias reacciones en redes sociales. Aquí te dejamos algunas: