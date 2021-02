VIDEO: Su esposa fingió embarazo, halla muñecos en ataúdes de ‘sus hijos’

Escuchar Nota

Un hombre descubrió durante el que sería el funeral de sus dos hijosapenas días después de su nacimiento, que todo era una mentira y su esposaal abrir los ataúdes y encontrar dos muñecos de plástico.Esto sucedió endonde las autoridades revelaron en video el momento en que, hace el inesperado descubrimiento.Según Daúdov, su esposa dio ala noche del 3 de febrero y seis días después ella le dijo que losTras descubrir durante el funeral que habíael hombre se hizo a la idea de que los niños no estaban muertos, sino quizá alguien se los había llevado.Finalmente el gobernador del territorio deanunció que la esposa de Daúdov nunca estuvo embarazada y que la historia del parto y lafueron inventadas.Vladímirov detalla que no se encontró información que confirmara que la esposa de Daúdov hubiera ingresado en algún hospital. Ella estuvo engañando a todos por nueve meses, alegando que no quiso contrariar a su esposo, puesSe hizo una prueba de embarazo en junio pasado y dio positivo, pero una segunda prueba dio negativo.ante la noticia de un embarazo, no quiso decirle que había sidoAl llegar el día que debían nacer los bebés, decidió decir queen los ataúdes, esperando que nadie la descubriera, recoge la agencia Ruptly.