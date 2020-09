VIDEO: Sufre doloroso accidente en anuncio del sexo de su bebé

Escuchar Nota

28 kilómetros destruidos en un incendio en California causado por un dispositivo que usaron en una fiesta de revelación de sexo de un bebé.

En esta dinámica, los progenitores explotan globos de helio o encienden bengalas de humo del color que corresponde al sexo de su bebé; rosa, para niña y azul, para niño.Aunque este momento debería ser uno de los más felices para las parejas, no lo fue para un hombre que resultó fuertemente lesionado al explotarle la bengala que revelaría el sexo de su bebé.El medio The Sun difundió el video del doloroso momento, en el que se escucha gritar a la víctima, mientras sus invitados se reían de su tragedia: “Me lo dio de la forma incorrecta”, culpando a su esposa.Afortunadamente, dijo el hombre en broma, no hubo necesidad de practicarle una vasectomía.La responsable de las “gender reveal parties” es la bloggera y youtuber Jenna Karvunidis, quien asegura que en 2008 inventó este tipo de fiestas, después de que anunció el sexo de su hija con un pastel color rosa.En este tipo de celebraciones se han sumado toda clase de iniciativas para anunciar la llegada de un nuevo integrante a la familia; sesde globos con colores explosivos, pastelillos de color sorpresa, piñatas, pasteles y tubos que simulan fuegos pirotécnicos.Desafortunadamente muchas de estas fiestas han terminado en catástrofes reales, como en 2017, cuando en Arizona se quemaron más de 40 mil acres de reserva protegida; o en 2019, cuando una anciana murió después de que le explotó el dispositivo de conffeti; o el incendio forestal de este año en California.Información de Radio Fórmula