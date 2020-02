VIDEO: Sujeto desata tiroteo en estación de policía de Nueva York

Escuchar Nota

2 COPS SHOT IN 12 HOURS: Both shootings happened in 41st precinct’s coverage area. This video shows the second shooting which happened in the precinct house on Longwood Avenue at around 8 this morning. The shooter walks in, pulls out a gun and starts firing. One cop — recovering pic.twitter.com/yT1BcUloxZ — Anthony Carlo (@AC_TV12) February 9, 2020

Recognize him? Help us identify the male depicted in these photos. @NYPDDetectives want to talk to him about the shooting of a NYPD Police Officer on Simpson Street in the Bronx.



Anyone with info call @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/7YZdEaKMvh — NYPD NEWS (@NYPDnews) February 9, 2020

WANTEDfor SHOOTING A POLICE OFFICER in front of 906 Simpson St #SouthBronx @NYPD41Pct #Bronx on 2/08/20Reward up to $12,500 Seen him? Know who he is? ️Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! @nypost @NYDailyNews @NBCNewYork pic.twitter.com/bmA9vwZ8ml — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 9, 2020

La mañana de este domingo, después de que la noche del sábado varios uniformados fueran atacados a tiros en la misma zona.A las 08:00 horas, un sujeto ingresó armado a la estación de policía de, y disparó contra quienes se encontraban dentro.Información preliminar señala que. El agresor fue detenido.El primer ataque se produjo la noche del sábado sobre la calle Simpson, dondeUna cámara de seguridad mostró el momento en queUno de los policías resultó con; fue trasladado al Hospital Lincoln donde se reportó fuera de peligro.El Departamento de Policía de Nueva York publicó imágenes del sospechoso.