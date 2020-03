VIDEO: Taxistas agreden a mujeres que piden Uber en Morelia

Escuchar Nota

Morelia, Michoacán.- Dos mujeres denuncian que fueron insultadas y agredidas por choferes de unidades de taxi de la Terminal de Autobuses en Morelia.



A través de un video, que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo un hombre da un manotazo a la mujer que está grabando el acontecimiento con su teléfono celular.



Las víctimas de agresión explican que después de arribar a la central pidieron el servicio de Uber, pero al llegar la unidad, los choferes de taxis no las dejaron subir y comenzaron a agredir verbalmente al trabajador de la empresa privada y a ellas.



"Nosotras desconocemos qué es lo que está sucediendo, hay algún lugar en el que pueda denunciarse este tipo de cosas", se escucha decir a una de las mujeres, a lo que los trabajadores responden con señas obscenas y palabras altisonantes.



Cuando a uno de ellos le preguntan su nombre, responde con un "te vale ver..." y posteriormente da un fuerte manotazo a la mujer, quien tras recibir el golpe dice "me estás golpeando, me estás golpeando".









Con información de La Voz de Michoacán