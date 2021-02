VIDEO: Toñita acusa a Cynthia Rodríguez de frenar su carrera en TV Azteca

Escuchar Nota

“A mí sinceramente me tocó ver el disco que decía que la ganadora del ‘Desafío de Estrellas 2’ era Cynthia Rodríguez. Mi nana en aquél entonces; cuando tienes un nano te va a cuidar a ti como artista, pero cuando éste no tiene nada que hacer, si no te necesita, puede ir a ayudar a alguien que no traiga nano. Entonces en aquél entonces mi nana fue a ayudar a Cynthia Rodríguez y a mi me dejó y me estaban pintando un ojo de azul y uno de verde hasta que me molesté y le dije que dónde estaba, le grité y Cynthia se burló de mi, de “jaja se le cayeron las cremas'”, contó Toñita.

“Me volteé y le dije ‘¿quieres que te rompa tu madre?”, reveló Toñita.

“A mi me llama la nana y me dice ‘fíjate que ya van a firmar tu disco, con letras de Pérez Botija’. Yo bien ilusionada me acuerdo que fui y no era cierto”, recordó Toñita.

“Me fui llorando amargamente porque no podía entender cómo una persona podría hacer tanto daño a alguien. Es como si alguien se burla de ti, tú no lo vas a permitir. Así soy yo. Hasta la fecha la veo, la saludo normal, ella sabe lo que hizo, no es algo que pueda ocultar”, sentenció.



Al parecerde TV Azteca. Recientemente salió a la luz, la pelea que hubo entre dos ex académicas que participaron en el reality show de 2003.En entrevista con Chisme No Like,artística. Esto luego de que los directivos colocaran a la conductora de Venga la Alegría con favoritismo.De acuerdo con el testimonio de Toñita,; en donde competían algunas personalidades de TV Azteca con las concursantes de La Academia que se grabó en 2003. Según cuenta, a ella le tocó ver cómo un disco de quien sería la ganadora del show ya tenía el nombre de Rodríguez.Ante las preferencias,, así que en esa ocasión, en la que se quedó sola maquillándose, no fue la excepción. La actual conductora de Venga la Alegría se burló de ella hasta que explotó.Tras dicha advertencia,. Fue suspendida de la televisora y se vino abajo la próxima grabación que tenía con un importante productor.Los“me dijeron, ‘nos vinieron a contar que amenazaste a una compañera tuya, a ella y su familia y que les ibas a causar daño’, y yo, ‘¿en qué momento dije que amenacé a su familia? ¿En qué momento yo la golpee?’ Me dijeron que yo la había querido golpear y así me la dejaron caer, ‘te vamos a quitar el disco de Pérez Botija, te vamos a quitar la promoción, te vamos a congelar seis meses, no harás el disco navideño, ya te vamos a sacar”, explicó Toñita a Chisme No Like.Tras este evento,. Sin embargo, actualmente, cuando se la llega a encontrar la saluda normal, pero en el fondo ambas saben lo que sucedió.Información por Milenio