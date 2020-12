VIDEO: Toñita hace el “oso” tras olvidar letra de su propia canción

Escuchar Nota

, promocionando su nueva canción “Castillos en el aire”, sin embargo, internautas notaron que se le olvidó la letra de su propio tema.La cantante, mejor conocida comodeleitó con su hermosa voz a la audiencia del programa “De Primera Mano”, en donde habló de sus 18 años de trayectoria.La ex académica recordó los inicios de su carrera y los altibajos que ha tenido, también, resaltó tres momentos importantes en su vida artística, cuando cantó con, cuando fue telonera de Joan Sebastian y cuando acompañó aA pesar de su espectacular interpretación, a los televidentes y usuarios de las redes sociales no pudieron evitar evidenciar que ase le olvidó una parte de su canción, y fue más obvio cuando ella misma hizo un gesto frente a la cámara cuando no pudo recordar la letra.El momento sucedió cuando ya casi terminaba de interpretar, cuando la originaria deno recordó qué parte seguía en la canción, por lo que se quedó callada por unos segundos.Para ver el momento exacto, adelanta el video en el minuto 1:40.Con información de en El Radar