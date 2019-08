VIDEO: Tras críticas, Suzuki ‘quita’ a Chumel de comercial

¿Y tu familia cómo es?

Lo importante es que aquí caben 7.



Mira cómo @ChumelTorres se divierte con ERTIGA a lo GRANDE.#Ertiga7Pasajeros #ErtigaParaCadaFamilia pic.twitter.com/wkZWuQ5BjC — Suzuki Autos México (@Suzuki_Mex) August 9, 2019

La marca de automóviles japonesahace unas semanas difundió un comercial para promocionar su camioneta Ertiga. La voz y figura de dicha campaña sería el comedianteDespués de difundir el primer comercial, en redes sociales hicieron pedazos a la firma automotriz, pues le reclamaron que contratara a un personaje que, además de atacar a quienes simpatizan con, hubiera publicado mensajes que discriminan, misóginos o claramente racistas.Este fin de semana, la marca de autos lanzó otra versión del comercial, pero esta vez sin Chumel. Son prácticamente las mismas tomas del primer video, pero limpia del comediante. Se ve a los actores que aparecen en el anterior comercial.Sí, es cierto que las campañas publicitarias suelen tener varios mensajes, es decir, varios spots. Si embargo, se contrata a un personaje “famoso”, se suele poner a éste en todos los comerciales: porque es la imagen de la campaña, porque es su voz, porque se le pagó dinero y porque el mensaje que el personaje principal da debe ser el mensaje de toda la campaña publicitaria.Esto, pues, no ha pasado con la campaña de Suzuki, que sacó de forma radical la figura dede sus comerciales.Si bien es cierto Chumel sigue apareciendo en el video anterior (no lo han borrado) e incluso este video se tiene como “de portada” en su página de, lo cierto es que en los nuevos mensajes Chumel ya no aparece. Sí, editaron el comercial para borrar su voz y lo más posible su imagen.Con información de Posta.