VIDEO: ‘Travieso’ Arce golpea a referee en pelea con Julio César Chávez

Escuchar Nota

Ni la pelea de Rocky vs Ivan Drago estuvo tan emocionante como la de Julio César Chávez vs Travieso Arce, hasta putazos al referee hubo jajajajaja pic.twitter.com/m8ROmxTeZc — Ingeniero del Deporte (@IngDelDeporte) March 8, 2020

XEU Deportes

El exboxeador mexicano, participó en una pelea de exhibición contraen Sonora, en una pelea con causa que buscaba recaudar fondos para la fundación de Chávez.Durante el combate, en el segundo round ambos boxeadores fueron separados, pero al momento en el que les pedía que ya no golpearan,La reacción del público no se hizo esperar, y de inmediato se escucharon las risas, mientras que el referee se paró de inmediato y continuó sin ningún problema.Ambos boxeadores cumplieron con las expectativas de la, que dejó el boletaje agotado y los fanáticos se hicieron presentes para ver a dos de los pugilistas más exitosos en la historia del deporte mexicano.Ante un repleto, con unos 12 mil espectadores, los legendarios pugilistas no se cansaron de tirar golpes durante los tres rounds que duró su segunda batalla de exhibición.Como dos máquinas que no dejaban de soltar impactos, así salieron ambos pugilistas desde el inicio, con una frecuencia de golpeo que envidiarían muchos en la actualidad y Chávez a pesar deJulio César buscó hacer daño con ganchos a la zona hepática, mientras que el “Travieso”, valiente en todo momento, siempre fue hacia adelante. Tras fuertes impactos de ambos lados,El movimiento de cintura del “Gran campeón mexicano” emocionó a los presentes, pues esquivó muchos golpes del “Travieso”, quien lucía retador y pedía más intensidad a “JC” en el segundo asalto y se volvieron a “calentar” en el ring.Julio llevó contra las cuerdas a Jorge y lo castigó a placer en el definitivo, pero el "Travieso" no se quedó con los brazos cruzados y le pagó con la misma moneda al “César del boxeo”, quienesAl final el gran ganador fue el público y jóvenes con adicciones, puespara salir de sus problemas., estuvo presente en la velada y al término de la pelea subió al ring para dar cinturones verde y oro conmemorativos a los dos pugilistas, de quienes no se descartaría puedan completar su trilogía.