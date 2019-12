VIDEO: Tres hombres luchan contra una anaconda para salvar a su perro

“No pensamos que fuera correcto matarla. Pudimos liberar a Negão y liberar a la anaconda para que siguiera su vida sin problemas”, narró el veterinario.

Difícilmente alguien pensaría que un paseo en bicicleta entre amigos, acompañados por sus perros, terminaría en una aventura como la que vivieron el entrenador de perros Adilson Tosi, su hijo Miguel y el veterinario Paulo Marqueti.Los tres hombresdel abrazo mortal del enorme reptil, y todo fue captado en video, informóMientras recorrían la, al noroeste de Sao Paulo, en Brasil, los hombres y nueve de sus 10 perros escucharon el grito de uno de los canes, Negão, que. Ante el lamento del animal, los hombres y los perrospara comérselo.Lejos de huir de la escena y dar al can por perdido,que clavaba sus colmillos en el cuello del perro. Uno de ellos se lanzó al agua para sacar a ambos animales y enfrentar así a la anaconda en tierra. Una vez en la orilla, los hombres intentaron sacar al animal de aquel abrazo mortal.“Un solo hombre simplemente no hubiera podido lograrlo. La serpiente tenía la fuerza de tres. No pude abrirle la boca con la mano. Tomé pedazos de madera y se los puse entre las fauces. Entonces liberó al perro”, relató Adilson aLuego de un lucha de unos 20 minutos, que fue grabada por Miguel en video,, un perro queEn el video se observa la dura batalla que estos tres hombres libraron contra la impresionante serpiente y cómo, una vez que soltó al perro, uno de ellos la acaricia, la tranquiliza y la invita a regresar al agua.Sin duda, estos hombres dieron ejemplo de valentía, lealtad y congruencia.