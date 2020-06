VIDEO: Triste, Vadhir Derbez relata cómo le destrozaron el corazón por un una infidelidad

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En los últimos meses, los famosos han utilizado sus redes sociales para compartir sus emociones y aspectos poco conocidos. Uno de ellos ha sido Vadhir Derbez, quien ha contado los lazos que lo unen al comentarista deportivo Enrique El Perro Bermúdez y que estuvo en la cárcel. Ahora, el joven actor tocó el corazón de sus seguidores al contar su reciente decepción amorosa, ya que habría pasado por una infidelidad.



La madrugada de hace unos días el actor de Como si fuera la primera vez acaparó las miradas de sus más de 4 millones de seguidores, al realizar una transmisión en vivo en Instagram donde les contó que estaba pasando por momentos difíciles.



“Triste, porque la persona con la que he estado, pues digamos que saliendo, ya nueve meses, la acabo de cachar que se acaba de ir, pues con un tipo, que le caché ahí y ahorita está creo que en Pachuca o no sé dónde…”, explicó.



Muchos de sus seguidores se preocuparon de que Vadhir Derbez realizara la transmisión en vivo mientras caminaba por las calles a altas horas de la noche, por lo que le sugirieron que se regresara a casa, pero él comentó que lo hacía como una forma para despejar su mente.



“Y saben, cosas de relaciones tontas, entonces ya, muy desagradable tema, pero sí … mucha gente diría ‘¡¿pero cómo que a ti te pasa eso y no sé qué?’, pues claro, hay que valorar lo que uno tiene. Obviamente ya me quería salir de la casa, me vine a caminar por lo mismo…”, expresó.



Sus seguidores le comentaron que no se sintiera mal, pero el actor, de 29 años, explicó que le resultaba difícil porque “cuando uno se clava y realmente está pues enamorado, pues es como complicado” agregó que “ya va una cosa más allá del físico”.



Tras la transmisión en vivo, algunos de sus fanáticos comenzaron a decir comentarios negativos sobre la influencer Diana Larume, con quien se le había relacionada sentimentalmente hace unos meses. Vadhir Derbez realizó otro live en el que expresó que la respetaran y aclaró que la supuesta mujer de la que habló durante esa transmisión no era Diana.



“Me llegaron unos comentarios que le estaban tirando mucho hater a la señorita Diana pues por todo, y nada más les quiero decir que no, que no es ella de quien estaba hablando, entonces nada, relájense. Es superniña, le mando un beso, de hecho, chéquenla en sus redes, y yo no les puedo decir lo demás”, concluyó.







Con información de Milenio.