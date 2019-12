VIDEO: Tunden en redes a ‘El Costeño’ por hace chiste de AMLO

A los tiranos les disgusta el humor y en las redes se van furiosos contra El Costeño @costenoaca . Pero su respuesta es muy buena: "La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones... perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento" pic.twitter.com/sRygjNWlIi

Huuuuyyyy La chairiza se ofendió por hacer chistes del presidente, amenazas, insultos y descalificaciones por hacer humor presidencial, perdonen por no haber asistido al adoctrinamiento donde enseñaron que todos debíamos estar de acuerdo.

Te vamos a matar, te vamos a boicotear los shows, te va a cargar la ver$:/, chinga tu ma&$/@ costeño, te vamos a buscar, etc, etc, etc. Infundir miedo, amenazar, coartar libertades, callar, amedrentar. Pobres!