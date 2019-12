VIDEO: Un anciano en silla de ruedas derriba deliberadamente a un obrero

Perú.- En el distrito de San Martín de Porres, Perú en un arranque de ira y sin ningún motivo aparente, un anciano en silla de ruedas provocó la caída de un trabajador identificado como Francisco Fernández Sánchez, que pintaba la fachada de un edificio.



El terrible episodio quedó registrado en video gracias a las cámaras de seguridad de la zona, donde puede apreciarse que el abuelo transitaba por la banqueta donde el pintor de 46 años colocó la escalera para sostenerse, y tras pasar una primera vez acompañado de una mujer, regresa solo y con único objetivo de tumbar al hombre.







Anciano en silla de ruedas enloquece y ataca a pintor



En lo que parece ser un ataque de locura, comienza a mover de un lado a otro la escalera hasta tirar al trabajador, quien sufre un duro golpe en la espalda baja y reacciona con calma, lejos de arremeter contra el sujeto que acaba de atacarlo y pudo matarlo.



“El hombre fue llevado al hospital, está estable pero la policía dejó libre al responsable argumentando que es un señor de la tercera edad que ya no está dentro de sus facultades mentales y para nosotros es un peligro que ande suelto”Adán Carranza Salas, testigo.



No obstante, uno de sus compañeros intenta reprocharle al anciano, pero este huye rápidamente. Lo que sucede después es todavía más lamentable, pues al presenciar que el empleado perseguía a un hombre en silla de ruedas, los transeúntes intentaron golpearlo al creer erróneamente que quería asaltarlo.



Los vecinos temen por su seguridad



Por su parte, un vecino de la zona y testigo de lo ocurrido mencionó que no es posible que el abuelo haya estado enfurecido porque la soga que sostenía la escalera le hubiera impedido el paso, ya que la calle es bastante ancha, además de que ya había pasado tranquilamente para volver al minuto y medio a causar un desastre.



Otra de las residentes exigió mayor seguridad con respecto al anciano, pues los vecinos ignoraban que se tratara de “un loco suelto capaz de hacerle daño a cualquier persona”, pese a que durante años ha vendido en un mercado cercano. “Se ha desquiciado, ha atentado contra la vida del pintor y tememos por otras víctimas”, manifestó.



Con información de sdpnoticias.com