VIDEO: Un hombre causa terror al tirar maniquí y simular suicidio

Su acto espantó a los transeúntes, haciéndoles pensar que habían sido testigo de un verdadero suicidio.. Algunas personas incluso encreyendo erróneamente que el maniquí era una persona, informa la cadena France 24.. En aquel momento, pensaba que su campaña serviría como un tipo de descarga eléctrica que despertaría al propietario del hotel, Raouf Mhenni.(...) Los 116 empleados del hotel no pueden mantener a sus familias. (...) Me dije a mí mismo que necesitaba encontrar una poderosa manera de actuar para que la gente entendiera nuestra frustración", explicó.El Hana, que ha acumulado una deuda masiva, está experimentado problemas por una mala gestión.por un monto de más de 42.000 dólares. Desde entonces, El Hana ha estado prácticamente vacío, destaca el medio.Hasta la fecha, no han alcanzado llegar a un acuerdo con el propietario.