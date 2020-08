VIDEO: ‘Un macho alfa contra una alfa como yo’: Laura Bozzo reta a Alfredo Adame

Escuchar Nota

“Mi querido Adame, este pechito es más alfa que tú. Si tienes los hue…, ven, acá te espero, estás invitado a mi programa”, dijo Laura Bozzo.



“No tengo ningún problema, ningún miedo, al contrario. Y si crees que yo siendo mexicana me vas a sacar de aquí, pues yo creo que más rápido vas a estar tú en la cárcel que yo, mis cenizas se quedan en Acapulco”, comentó la peruana.



“Alfredo, vente. Un macho alfa contra una alfa como yo, estás invitado”, dijo la conductora.



.- La conductora, la última de ellas es que los actores Gabriel Soto e Irina Baeva buscan demandarla, pero una que ha sido muy sonada es su pelea con el actor Alfredo Adame y este conflicto no parece acabar, ya que de nueva cuenta la peruana habló sobre el ex esposo de Mary Paz Banquells.En una emisión de su programa, ya que desde hace tiempo tanto el cazafantasmas como el actor mantienen una peleaque ha llegado a dimes y diretes entre ambos.Después de quey reafirmara que está dispuesto a pagar los estudios de los hijos del actor,La peruana mencionó que no le tiene miedo a Alfredo Adame, razón por la que lo invitó de nueva cuenta a su programa, la última vez que el actor fue a Laura sin Censura, la conductora y Adame terminaron en una discusión.Finalmente,