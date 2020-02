VIDEO: Usa el fregadero de restaurante como tina de baño

Escuchar Nota

“Se siente como un jacuzzi. Solo estoy disfrutando la vida".



“Ya hemos tomado las medidas adecuadas para asegurarnos de que algo como esto nunca vuelva a suceder".

Según los informes,fueron despedidos después de filmar adel restaurante.En el video, que se subió a, un hombre sin camisa, que se cree que es un empleado,"Lávate", se puede escuchar a un empleado de Wendy diciéndole al hombre, mientras arroja lo que parece ser un paño para lavar. El hombre en el fregadero responde:El video se compartió más tarde en, donde se ha visto más de 157 mil veces, con la leyenda: "Así que sí, les diré a todos en este momento que NO VAYAN A GREENVILLE WENDYs"."ESTO ES DESAGRADABLE. Por favor comparte esto". El video llevó a muchas personas a. "Esto debe informarse al departamento de salud local", escribió una persona.Un portavoz del franquiciado de Wendy, Team Schostak, confirmó que el incidente había tenido lugar en uno de sus restaurantes para The Daily News."Nos lo tomamos muy, muy en serio", dijo Christian Camp, vicepresidente de recursos humanos del Equipo Schostak, al medio.Tan pronto como nos enteramos, que fue esta mañana, rápidamente nos pusimos en acción y nos acercamos a cada persona involucrada.En una declaración a TMZ, el dueño del restaurante dijo quey que el departamento de salud no había reportado ninguna violación durante una visita al restaurante después del incidente.