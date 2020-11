VIDEO: Van más de 300 mil muertes en México por Covid-19, asegura Felipe Calderón

Escuchar Nota

"La pandemia, el torpe manejo, el irresponsable, negligente y, a veces, hasta criminal manejo que este Gobierno ha hecho de la pandemia en México y que lleva probablemente más de 300 mil muertes de mexicanas y mexicanos, y probablemente unos 15 millones de contagios -la gran mayoría ocultos- también tomó la vida de Juan de Dios Castro".

Les comparto el video del homenaje organizado al querido Juan de Dios Castro, in memoriam. Mi intervención, a partir del minuto 35 . https://t.co/L0N08f0eRx pic.twitter.com/lTeOglQ0o5 — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) November 28, 2020

"Ahí nace una de las causas que Juan de Dios defendió de que el conteo de votos tiene que ser en la casilla y ese debe predominar sobre cualquier otro, y no puede haber recuento a menos que haya causa justificada", comentó.

"Vendría luego la última etapa, que es la del deterioro de la vida democrática que también, por desgracia, se acompaña en el deterioro de la vida de la institución política que tanto amo", expresó.

"Siempre respetuoso, siempre comprometido con esa amistad, en las duras y en las maduras, un amigo, un amigo de muchísima gente, un amigo que hoy extrañamos desde luego, pero que hoy nos deja sus grandes enseñanzas", señaló.

"Polémico y patriota se plantaba en la tribuna y ganaba siempre el debate porque fue un crítico de la mentira y la impunidad, creía firmemente que el poder concentrado en una sola persona limitaba el pensamiento y la acción y conducía al abuso y la irresponsabilidad de quien ejercía el poder", indicó.

El ex Presidenteparticipó en un, organizado por el Partido Acción Nacional (PAN) en Durango, instituto político al que renunció hace dos años.En el acto, realizado de manera virtual, tuvo una intervención de 17 minutos, en la queque ha dejado, estimó, más dede mexicanos.Calderón recordó que la última vez que habló con Castro Lozano fue hace mes y medio vía remota, y acordaron reunirse después de terminada la contingencia."Desgraciadamente eso no ocurrió", señaló.El ex panista elogió al fallecido abogado, a quien describió como un brillante tribuno, un hombre preparado para los debates, fuerte y gallardo.También destacó cuando en 1985, siendo diputado federal,Al hacer un resumen de la actividad política del occiso,El ex Presidente consideró que tras terminar su Presidencia en 2012, México y el PAN entraron en un deterioro.En el homenaje también participaron el ex Presidente; el Gobernador de Durango,; el presidente nacional del PAN,; y la presidenta estatal del partido,Fox recordó cómo conoció al abogado y apasionado del derecho, destacando que fueAispuro Torres dijo que duranguenses y mexicanos lamentaban su partida de quienA nombre de la familia, Israel Castro Muñoz, hijo de Castro Lozano, agradeció el homenaje póstumo que se le rindió a su padre.