VIDEO: Vecinos agreden y amenazan con quemar a enfermero por ‘ser portador del Covid’

#Viral | Un grupo de personas en estado de ebriedad agreden a enfermero en el Estado de México; le causan destrozos en domicilio y auto. Suponen que el trabajador de la salud tiene Covid-19 pic.twitter.com/4fJRpfXwUt — Periódico Victoria (@period_victoria) June 29, 2020

, a pesar que no trabaja en un hospital Covid-19.Al parecer, el alcohol les dio valor a los vecinos de Yahír Campos, quien trabaja en el, paraLos vecinos quienes estaban borrachos, a decir de Yahir,que estaba estacionado afuera de su domicilio.Ante las piedras arrojadas al automóvil, el parabrisas resultó destrozado.Los hechos se registraron en la localidad de Almoloya del Río, en el Estado de México.En las imágenes se ve a un grupo de personas que se acercan al domicilio del enfermero de la salud, mientras“Los quemamos pen***. Te vamos a quemar, los quemamos”, gritó una de las mujeres que se acercó al domicilio de Yahir, para insultarlo y amenazarlo, no sólo a él, sino a su familia también.“Ya vete maldito. Maldito”, se escucha decir a otra mujer.Mientras eso sucede,, otro sujeto trata de evitarlo, pero no lo logra.Fue el propio enfermero quien tomó el video y las compartió en las redes sociales, las cuales presentó como prueba en su denuncia contra sus vecinos.De acuerdo a medios locales, la agresión se realizó porque