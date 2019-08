VIDEO: Vehículos quedan sumergidos tras inundación en Monterrey

AFuertes lluvias registradas esta tarde en la zona metropolitana de Monterrey causaron inundaciones y caos.La Secretaría de Movilidad y Tránsito deinformó que varios puntos de avenidas como Barragán,, Sendero y Cristina Larralde tuvieron que ser cerrados a la vialidad.La vialidad de la Avenidaal oriente fue cerrada tras la formación de una macrolaguna que dejó un auto varado, en San Pedro.La acumulación de agua por la lluvia tapó por completo los tres carriles de esa circulación, y dos más hacia el poniente, generando largas filas de vehículos en ambos sentidos.Alrededor de las 17:20 horas fue reportado el encharcamiento, que tuvo su punto más profundo en su cruce con, a la altura de la Colonia Los Pinos.En ese punto, los autos comenzaron a bajar la velocidad para tratar de pasar por la laguna; sin embargo, un auto Toyota quedó varado en el carril izquierdo antes de completar la maniobra.Metros más adelante quedó una camioneta miniván, que también se quedó detenida.En un principio, los propios automovilistas hacían la advertencia del bloqueo por el agua, logrando que algunos retornaran y otros decidieran tomar vías alternas.Al lugar llegaron elementos de Tránsito municipal, quienes implementaron un cierre desde el cruce con Juárez, haciendo que los automovilistas continuaran por esa calle para después tomar Callejón de Capellanía al oriente y elegir si continuaban por la mísma arteria o tomaban la calle Hortelanos para salir de nuevo a Morones Prieto.En el norte de la Ciudad, decenas de automovilistas quedaron varados por los encharcamientos y corrientes que se formaron por la lluvia en avenidas como Lincoln, Ruiz Cortinas, Penitenciaria o Bernardo Reyes.Complican cierres llegada al Universitario.Diferentes cierres viales derivados de encharcamientos por las lluvias complicarán la llegada a los miles de aficionados que quieran asistir al juego de Tigres contra el Club América, a las 21:05 horas en el Estado Universitario.La Secretaría de Movilidad y Tránsito de San Nicolás informó que los accesos disponibles son por Avenida Universidad y por Nogalar hacia Barragán al sur.Otra opción para llegar al estadio es el Metro que hasta el momento no ha reportado fallas.Retrasan vuelosLas precipitaciones ocasionaron demoras en la llegada y salida de vuelos en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, en Apodaca.Mediante su cuenta de Twitter, la terminal aeroportuaria informó sobre las demoras.Personal de la operadora Grupo Aeroportuario Centro Norte indicó que hasta ahora no se han reportado cancelaciones.A los usuarios de la terminal se les recomendó verificar con su compañía el estatus de su vuelo para que tomen las previsiones necesarias.Sin embargo, en lo que concierne al municipio de San Nicolás, se registró una severa inundación en un paso a desnivel situado en el cruce de la avenida Fidel Velázquez y Barragán. En redes sociales, comenzó a circular un video en el que se puede apreciar como alrededor de 10 automóviles quedaron sumergidos hasta la mitad mientras que otros muchos terminaron completamente sumergidos bajo el agua.Por el momento, las autoridades no han emitido un comunicado en el que se detalle las ubicaciones exactas de las zonas más afectadas por las inundaciones.