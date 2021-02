VIDEO: Vicente Fox debuta en Comedy Central

Escuchar Nota

“Me siento muy impactada por el tremendo tamaño de tus manos, Vicente. Yo pensé que eran más chiquitas. Mira, ponme la mano aquí”, le dice ‘Regina’ a Fox.

, expresidente de México, participó en un sketch del programa, trasmitido por el canal, ahí fue entrevistado sobre varios tópicos que van desde la cuarentena, el trabajo en casa, la nueva normalidad, hasta su vida cotidiana.A través de YouTube, el grupo de comediantes presentó un segmento de “Frente a frente“, en el que el político dejó mostrar su faceta de comedia, la cual hace mucho que no sacaba.Durante la entrevista falsa, la actrizque interpreta a “Regina Guzmán” platica con Fox, pero casi no lo dejaron hablar.Pero no sólo se burla de sus manos: también recuerda que. Además de que hace referencia a las frases más icónicas del político.Fox, fue notorio durante su sexenio (2000-2006) no sólo por ser el primer mandatario panista, sino también por susy frases representativas como el famosoSin embargo, el sketch que hizo Fox con el grupo de comediantes Backdoor no es la primera vez que el político guanajuatense incursiona en la comedia.En el año 2000, sin embargo, Fox ya había mostrado sus dotes de cómico. Pues estuvo en una entrevista con, en un sketch que fue muy conocido en su momento. Y donde, ahí sí, el expresidente habló y ¡hasta se albureó a Hoyos!